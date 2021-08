Mit acht Medaillen schnitt der deutsche Tischtennis-Nachwuchs bei der gesplitteten Junioren-Europameisterschaft glänzend ab. Den Titel bei der U 19 holte wie berichtet Kay Stumper vom Bundesligisten TTC Neu-Ulm, der zudem Bronze im Doppel holte.

Auch in der Altersklasse U 15, die bei der gesplitteten EM eine Woche später in Varazdin um Titel spielte, war ein Teilnehmer aus dem Tischtennis-Bezirk Ulm am Start. Manuel Prohaska gewann zwar erwartun...