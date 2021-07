An diesem Mittwoch feiert er seinen 35. Geburtstag. Nicht mit seiner Frau Zhenqi Barthel, der früheren deutschen Tischtennis-Nationalspielerin, nicht mit seinen beiden kleinen Kindern (vier und ein Jahr), nicht in seiner Heimatstadt Lissabon und auch nicht in Neu-Ulm, wo er beim vor drei Jahren gegründeten Bundesligisten TTC ein Mann der ersten Stunde ist. Schließlich hat Tiago Apolonia derzeit besseres zu tun. Er nimmt – als einziger aktive...