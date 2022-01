In der Tischtennis-Bundesliga hat die Rückrunde gerade begonnen, der TTC Neu-Ulm ist am 14. von insgesamt 22 Spieltagen am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellendritten PSV Mühlhausen zu Gast. Und doch gehen die Planungen des TTC bereits jetzt weit über die aktuelle Runde hinaus. Vorstand Florian Ebner h...