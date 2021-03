Der Appetit kommt beim Essen, weiß der Volksmund. Oder, übertragen auf den Sport, beim Spielen. So jedenfalls verhielt es sich beim TTC Neu-Ulm. Vor seiner zweiten Saison in der Tischtennis-Bundesliga hatten weder Vorstand Florian Ebner noch der neue Trainer Dmitrij Mazunov an einen Platz unter de...