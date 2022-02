Letztes Auswärtsspiel in der laufenden Saison der Tischtennis-Bundesliga für den TTC Neu-Ulm: Am Freitag (19 Uhr) steht dem Team von Trainer Dmitrij Mazunove die hohe Hürde beim Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken im Weg. Es folgen am kommenden Mittwoch, 23. Februar (19 Uhr) das Bundesliga-Derby i...