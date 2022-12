Will man es als Vorzeichen für das Pokal-Halbfinale in Neu-Ulm deuten, sieht es für den TTC Neu-Ulm dort düster aus. Das Tischtennis-Team von Trainer Dimitrij Mazunov hat das Derby bei den TTF Ochsenhausen scheinbar allzu glatt 0:3 verloren. Auf Ochsenhausen treffen die Neu-Ulmer auch am 8. Janua...