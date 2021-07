Bundesligist TTC Neu-Ulm wird zur größten Tischtennis-Talenteschmiede in Europa. Vladimir Sidorenko, der seit der vergangenen Saison für den TTC aufschlägt, ist amtierender U-21-Europameister. Neuzugang Ioannis Sgouropoulos, der an diesem Montag in Neu-Ulm eintreffen wird, hat drei Junioren-EM-T...