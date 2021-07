Pfundskerl – das dachten wohl viele Zuschauer, die am 21. Februar den 3:0-Sieg des TTC Neu-Ulm in der Tischtennis-Bundesliga gegen den TTC Grenzau im Livestream verfolgten. Bei Grenzau stand ein junger Grieche an der Platte, der für einen Spitzensportler etliche Pfunde zu viel auf den Rippen hatte. Aber: „Er hat ein Händchen wie kaum ein Zweiter“, sagt Florian Ebner, Vorstand des Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm, über Ioannis Sgour...