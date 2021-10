Zwischen Weltklasse und Provinz, zwischen großem Scheinwerferlich und Schatten – die Spannweite, in der sich der TTC Neu-Ulm bewegt, ist enorm. Der Tischtennis-Bundesligist, der an diesem Freitag (19 Uhr) in der Hermann-Köhl-Halle in Pfaffenhofen den Post SV Mühlhausen zum Punktspiel erwartet ...