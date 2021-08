Eine Überraschung gelang Mathis Braunwarth (SC Staig/SSV Ulm 46). Obwohl lediglich auf Position fünf gesetzt, gewann er in der Altersklasse 18 das baden-württembergischen Top-12-Tischtennisturnier in Gerstetten. Kayra Bekir (TSV Illertissen) kam in dem Turnier, in dem das Teilnehmerfeld sehr nah zusammenlag und vor dem nach der langen Corona-Pause der Leistungsstand der Teilnehmer nur schwer einzuschätzen war, auf Platz zehn.

