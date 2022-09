Spektakulär verstärkt hat sich der Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm in diesem Sommer. Gleich mehrere Weltklasse-Spieler sollen dem Klub Flügel verleihen. Vor allem in den Cup-Wettbewerben. So will der TTC die Champions League aufmischen und im nationalen Pokal weit kommen. Der Start in die K...