Nun ist es raus: Das Finale um den deutschen Tischtennis-Pokal findet erneut in der Ratiopharm Arena Neu-Ulm statt. Am 8. Januar stehen sich dort die vier besten Teams im so genannten Final-4-Turnier gegenüber, wie die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) bestätigt. Ein Klub aus Süddeutschland ist diesm...