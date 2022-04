Diese Nachricht lässt aufhorchen – nach wie vor, nicht nur in der Tischtennis-Szene. Dimitrij Ovtcharov, deutscher Nationalspieler und Bronzemedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen in Tokio, schließt sich Bundesligist TTC Neu-Ulm an. Damit nicht genug: Auch drei andere Weltklasse-Leute we...