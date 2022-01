0:3 hat der TTC Neu-Ulm zu Hause in Pfaffenhofen das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den UMMC Jekaterinburg verloren. Keine guten Voraussetzungen also für das Rückspiel, das an diesem Mittwoch (19 Uhr Ortszeit/15 Uhr MEZ) im östlichen Ural ausgetragen wird.

Natürlich sind di...