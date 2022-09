Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm bleibt in der für den Klub so wichtigen Champions League voll auf Kurs. Das Team von Trainer Dimitrij Mazunov gewann am Donnerstagabend auch sein zweites Spiel in der Gruppenphase in Rumänien. 3:0 hieß es nach gut eineinhalb Stunden Spielzeit gegen die Mannsch...