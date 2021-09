Für den TTC Neu-Ulm geht es Schlag auf Schlag. Es stehen bereits die Spieltage fünf und sechs für den Tischtennis-Bundesligisten an. Der Start in die neue Saison war überzeugend. Nach drei Siegen in Folge setzte es, wie berichtet, am vergangenen Sonntag bei Meister Borussia Düsseldorf mit 0:3 d...