Was für ein Pech für den TTC Neu-Ulm. In der vergangenen Saison fiel das Heimspiel gegen Zuschauermagnet Borussia Düsseldorf aus. Am Mittwoch bleiben die Zuschauer beim Hit der Tischtennis-Bundesliga gegen Timo Boll und Co. ausgesperrt. Ein Ulmer Akteur hat als Boll-Double für eine Olympia-Medaille gesorgt.