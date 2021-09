Reizvoller könnte die Konstellation nun wirklich nicht sein. Drei Spiele haben Borussia Düsseldorf und der TTC Neu-Ulm bislang in der neuen Saison der Tischtennis-Bundesliga absolviert. Drei Siege haben beide Teams jeweils eingefahren. Am Sonntag (15 Uhr) treffen sie in Düsseldorf aufeinander. E...