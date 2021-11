Aufatmen bei TTC Neu-Ulm. Rechtzeitig vor der zweiten Gruppenphase der Champions-League am Wochenende hat der Tischtennis-Bundesligist seine Ergebniskrise beendet. Nach vier Niederlagen in Folge gelang dem Team von Trainer Dimitrij Mazunov am Sonntag beim ASV Grünwettersbach ein ungefährdeter 3:1-...