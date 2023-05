Es ist ein Knüller für die Handball-Fans in der Region: Auf dem Weg zur Heim-EM bestreitet das deutsche Nationalteam am Freitag, 3. November, in der Ratiopharm-Arena ein Testspiel. Gegner ist der amtierende Afrikameister Ägypten. Das teilte der Deutsche Handballbund am Montag mit.

