Am vergangenen Freitag hat der Himmel über Langenau seine Schleusen geöffnet und den Terminplan für die Afri-Cola-Open gehörig durcheinandergewirbelt. 17 Partien wurden daher in die Halle der TSG Söflingen verlegt; vier Matches wurden am Samstag auf der Anlage der TA Sportfreunde Dornstadt ausg...