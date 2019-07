Ein gemischtes Fazit der Saison: Während die Damen mit dem dritten Platz in der Württembergliga vollauf zufrieden sind, haben die Herren das Ziel Oberliga-Aufstieg verpasst. Tabellenplatz drei lautete es zum Abschluss für die Damen und die Herren der Tennisabteilung des SSV Ulm 1846 in ihren Ligen. Freuen konnten sich allerdings nur die Württembergliga-Spielerinnen von Trainer Sebastian Bättger. Denn das Team von Coach Christian Stich verpasste den Wiederaufstieg in...