Auch im letzten Verbandsliga-Saisonspiel behielten die Tennis-Herren des SSV Ulm 1846 ihre weiße Weste. Gegen Schlusslicht Vaihingen feierten die unbezwungenen Ulmer einen 7:2-Erfolg in der Friedrichsau, den damit sechsten Sieg in Serie und die erstmalige Rückkehr in die Oberliga seit 2018. „Wir...