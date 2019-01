Leichtathletik Talente aus Ludwigsfeld trumpfen auf

Erbach / chu

Der Wintercup des Leichathletikkreises erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Auf der zweiten Station waren in Erbach 161 junge Talente zwischen sechs und elf Jahren am Start und nutzten die Sporthalle bis in den letzten Winkel aus.

Mehrkämpfe mit Sprint- und Hürdensprint durch die Lichtschranke, verschiedene Mehrfachsprünge und Ballstoßen standen dieses Mal auf dem Programm, das von den Organisatoren reibungslos und sehr kompakt durchgeführt wurde.

Hannes Klecker (SSV Ulm 1846) und Sofia Schwiede Vargas (TSV Blaustein) waren im Sprint mit und ohne Hürden klar die Schnellsten, während im Sprung die jeweiligen U-12-Mehrkampfsieger, Lina Straub und Niels Mohrmann (beide SSV 46), dominierten. Bester Stoßer des Abends waren die Junginger Viktoria Biesenberger und Finn Gerlach.

Nach der abschließenden Biathlonstaffel gab es im Wintercup der Altersklasse U 10 einen überraschenden Tageserfolg für die TSF Ludwigsfeld, die in der Tabelle damit mit dem SSV 46 gleichzogen. Bei der U 12 dominierte der SSV 46 eindeutig, während dahinter Blaustein, Erbach und Jungingen punktgleich auf dem zweiten Rang liegen.

Dominanz im Mehrkampf

Im Mehrkampf waren für den SSV 46 Johanna Baierl (W 8), Lotte Straub (W9), Vanessa Wloka (W 10), Lina Straub (W 11), Julius Gräve (M 10) und Niels Mohrmann (M 11) erfolgreich. Für die SF Illerrieden und den SC Staig gab es jeweils zwei Tagessiege durch Sofia Seeberger (W 6) und Raffael Seeberger (M 7) beziehungsweise Jan Knoll (M 6) und Tom Hagen (M 10). Jungingen durch Sarah Guha (W 7) und Ludwigsfeld durch Timo Wehle (M 8) landeten je einmal ganz oben auf dem Treppchen.