Sport vor 50 Jahren Taekwondo im Tanzsaal

Von Wolfgang Scheerer

Ein Keller in der Ulmer Gartenstraße. Hier hat alles angefangen. Helmut Lechner lernte im Souterrain die ersten Kampftechniken im klassischen Taekwondo.

„US-Soldaten, die aus dem Koreakrieg zurückkamen in die Wiley-kaserne, haben uns eine Menge beigebracht“, erzählt Lechner, heute 76 Jahre alt und Seniorchef der eigenen Sportschule in Senden, die mittlerweile sein Sohn Jan-Marcus leitet.

Vor 50 Jahren bei den Sommerspielen vom 13. bis 28. Oktober 1968 in Mexiko-Stadt waren Ringen und Boxen die einzigen olympischen Kampfsportarten. Seit 2000 in Sydney zählt Taekwondo, 1988 im heimatlichen Seoul und 1992 in Barcelona zunächst Demonstrationssportart, zum offiziellen Programm. Das hat zweifellos die Popularität gesteigert.

„Auch wir, die die traditionelle Seite unserer Sportart vertreten, waren an dieser Entwicklung beteiligt und haben daran mitgearbeitet“, sagt Lechner. „Aber inzwischen werden die olympischen Taekwondoka von einem anderen Weltverband vertreten.“

Im Unterschied zum klassischen Taekwondo, wie Lechner es lehrt, geht es in der olympischen Disziplin um direkte Körpertreffer. „Bei uns dagegen gibt es keinen Vollkontakt, wir stoppen vor dem Ziel ab“, sagt Helmut Lechner, der sechs Jahre nach den ersten Keller-Tagen die Schwarz-Gurt-Prüfung ablegte und später zum Großmeister avancierte.

Er zählt zu den Pionieren der Sportart in Deutschland und ist Mitbegründer der Deutschen Taekwondo Union (DTU). Seit Januar 1972 ist Senden Lechners sportliches Zuhause. Im Tanzsaal des Gasthofs Zollhaus gab er Stunden, auch in anderen Kampftechniken. Schon bald war die eigene Sportschule am Sendener Festplatz eröffnet. 200 Quadratmeter Trainingsfläche in einem eigenen Gebäude mit asiatisch anmutendem Garten. Lechner: „Heute trainieren bei uns Sportler aus etwa zehn Nationen, und wir waren 1989 in Deutschland die Ersten mit einer Kindergruppe.“

Sein Wissen und Können teilt er nicht nur mit den Schülern, er hat sich auch selbst bei Wettkämpfen mit anderen Könnern gemessen. Über seinen zweiten deutschen Meistertitel in Serie schrieb die SÜDWEST PRESSE vor mehr als 30 Jahren beispielsweise: „In den Kämpfen zeigte Lechner die exaktesten Bewegungen. Das überzeugte bei den Titelkämpfen in Hannover die Jury und die rund 1000 Besucher.“

Die Sportschule in Senden ist Helmut Lechners sportliches Lebenswerk. „Alles soll so gut und professionell weitergehen wie bisher“, sagt er, wohl wissend, dass sein Sohn Jan-Marcus, 46, in seinem Sinne und Geiste weiterarbeitet. Wie viele andere im Lauf der letzten 50 Jahre hat Helmut Lechner auch ihn schnell für Taekwondo begeistert.