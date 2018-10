Aerobic Starke Ulmer Dominanz bei der DM

Ingelheim/Ulm / swp

Die Aerobic-Talente des SSV 46 im Rampenlicht: Das Ulmer Team hat bei der deutschen Meisterschaft in Ingelheim am Rhein zahlreiche Erfolge gefeiert. Nadja Mack holte einen kompletten Medaillensatz bei den Erwachsenen: Meisterin im Dance, Zweite in der Gruppe, und mit Bronze im Einzel sorgte sie für eine Riesenüberraschung. Durch ihre Schwierigkeitsnote (6,0 Punkte) zog sie nach Platz sechs in der Quali an der Konkurrenz aus Ingelheim, Münsterland und Wolfenbüttel vorbei. Auch bei der Jugend bewiesen die Ulmerinnen ihre Dominanz: Cosma Müller deklassierte im Einzel die nationale Konkurrenz – mit 1,6 Punkten Vorsprung und der Tageshöchstnote von 20,00 Punkten. Die WM-Teilnehmerin zeigte im Finale der besten Acht ihre beste Saisonleistung.

Auch das Jugend-Trio überzeugte mit spritziger Übung. Höchstschwierigkeiten gelangen perfekt. Magdalena Schmid, Anne-Kathrin Kunze und Hannah Kunz sicherten sich überlegen den Titel. Zusammen mit Amelie Schröter und Smilla Treß wurden sie auch in der Gruppenformation Jugendmeister. In ihrer ersten Saison bei den Aktiven wurden Emma Sturm und Danica Weig in der Kategorie Paar Zweite. Ebenfalls im Paar wurden Amelie Schröter und Smilla Treß mit Silber in der Jugend belohnt.

Celina Glöckle sorgte für das DTB Zentrum Süd für eine Bronzemedaille im Jugendeinzel. Nach einer Verletzungspause startete die mehrfache deutsche Jugendmeisterin wieder durch. Die Gruppe der Zwölfjährigen mit Jana Bruder, Pauline Ullrich, Penelope Schweigert, Eva Gehring, Daria Frey und Penelope Charbedija bejubelte im Nachwuchswettbewerb Bronze. „Wir sind sehr zufrieden und kämpfen in allen Altersklassen an der deutschen Aerobicspitze mit“, resümierte das Trainerteam Anke Beranek und Klaus Häberle.

I-Tüpfelchen war im Finale dann noch der Meistertitel in der Kategorie Step. Mit viel Charme zeigten die acht Bundeskadersportler des DTB Zentrums Süd im SSV 46, dass diese Kategorie auch sehr anspruchsvoll ist.