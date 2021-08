Aber bitte mit Sahne. Dieses Udo-Jürgens-Motto haben die Fußballer des SSV Ulm 1846 in den vergangenen Jahren im DFB-Pokal beherzigt. Und wollen es an diesem Samstag wieder tun. In der vierten Spielzeit in Folge kreuzt ein Profiverein im Donaustadion auf, in das nach der Corona-Tristesse der vergangenen Monate erstmals wieder Leben einziehen soll. Diesmal zu Gast ist Zweitligist 1. FC Nürnberg. Ein Traditionsverein, der irgendwann wieder an di...