Die Akkus sind wieder aufgeladen. Zuversichtlich gehen die Hockey-Damen und Herren des SSV Ulm 1846 in die neue Spielzeit, die für beide Oberliga-Teams an diesem Samstag beginnt. Die Damen bestreiten von 14 Uhr an ein Heimspiel auf der Anlage an der Gänswiese. Gegner ist die zweite Vertretung des ...