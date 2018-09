Hockey SSV Ulm 1846: Nach Startschwierigkeiten vor erstem Heimspiel

bkö

Am vergangenen Wochenende blieben die Hockey-Herren des SSV Ulm 1846 punktlos und zeigten in der Landeshauptstadt ein schwaches Spiel. Es war am Ende die Mannschaft vom HTC Stuttgarter Kickers, die mit einem glücklichen Siegtor die Punkte behielt.

Heute (15.30 Uhr) steht auf der heimischen Gänswiese das erste Heimspiel der Oberliga-Saison für den SSV Ulm 1846 an. Mit dem Karlsruher TV erwartet Trainer Sascha Heinrich einen laufstarken Gegner, mit dem die Ulmer schon in der Vergangenheit immer wieder ihre Probleme hatten.

Große Veränderungen im Kader sind nicht zu erwarten, nach wie vor kämpft das junge Team mit den Ausfällen zahlreicher Stammspieler, für Heinrich allerdings keine Entschuldigung: „Wir haben trotz der Ausfälle einen Kader, der gegen Karlsruhe gewinnen kann. Allerdings bedarf es im Vergleich zum letzten Wochenende einer deutlichen Leistungssteigerung. Noch einmal eine derartige Leistung zu zeigen wäre enttäuschend, besonders für unsere Zuschauer.“

In den Trainingseinheiten der Woche wurde gut trainiert und vorallem die mentalen Probleme des Teams angegangen. Der träge Auftritt der Ulmer sollte ein Ausrutscher bleiben. Heinrich geht davon aus, dass in den kommenden Spielen eine deutliche Steigerung zu sehen sein wird.

Ein Doppelspielwochenende steht für die Oberliga-Damen an: Nach dem punktlosen Saisonstart am vergangenen Wochenende beim HC Heidelberg müssen die SSV-Damen zweimal ran. Nach zwei intensiven Trainingseinheiten, und einem Trainingsspiel gegen die männliche U 16, die frisch gebackenen Meister der Baden-Württembergischen Verbandsliga, werden die Damen heute auf der eigenen Anlage um 13 Uhr den TSV Ludwigsburg empfangen. Morgen ist man zu Gast beim VfB Stuttgart. In beiden Partien sind Punkte möglich und auch dringend nötig, um das von Trainer Matthias Elsner ausgegebene Ziel, bis zur Winterpause mit einem kleinen Punktepolster dazustehen noch realisieren zu können und nicht direkt in einen unguten Negativstrudel zu geraten.