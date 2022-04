Mogheet Mohamad Alshehab hat das Hauptspringen beim Late-Entry-Turnier auf der Langenauer Reitanlage am Ried gewonnen. In der Springprüfung der Klasse S* blieb der Syrer mit eigenem Ausbildungsstall in Herrenberg auf seiner Stute Galina ohne Strafpunkte in der schnellsten Zeit. Außerdem kam er...