Sporttraining in Zeiten des Lockdowns? Das war bekanntlich Fehlanzeige. Die Verantwortlichen der Kindersportschule (Kiss) des SSV Ulm 1846 wollten das nicht hinnehmen, allen voran Leiter Torsten Kimpfler und sein Stellvertreter Timo Maier. Sie sorgten im ersten Lockdown dafür, dass die 280 Kinder, die in der Kiss im Alter von vier Jahren an trainieren, auch weiterhin Sport machen konnten – mit der „Kurzen Instagram Sportstunde“. Das Form...