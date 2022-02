Die Ski behandelt man so gut wie die Mutter Gottes – das hat Nico Offenwanger in einem Trainingsbuch für Skicross gelesen. Der Schüler ist Nachwuchstalent der Skizunft Ehingen, wohnt in Amtzell im Allgäu und fährt Ski seit er drei Jahre alt ist. Skicross hat es dem 16-Jährigen vor etwa einem ...