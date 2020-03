Welcher Fußball-Fan hat nicht schon mal davon geträumt, zumindest einmal in der Bundesliga aktiv dabei zu sein? Für Siegfried Bauer hat sich dieser Traum erfüllt. Am 24. Spieltag der Saison 1984/85, am 23. März vor 35 Jahren, stand der damalige Redakteur der SÜDWEST PRESSE von einer Minute auf...