München hat den FC Bayern, Dortmund den BVB. Die beiden Fußball-Renommierklubs dieser Städte sind Stammgast in der Fußball-Championsleague. Nun macht es Neu-Ulm den beiden Großstädten nach. Ab sofort ist die Stadt an der Donau ebenfalls in der Königsklasse vertreten. Nicht im Fußball, aber i...