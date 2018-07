Golf Spitzenskifahrer zu Gast auf Neu-Ulmer Grün

Neu-Ulm / Manuela Harant

Für Wintersportler ist eigentlich immer Saison. Sie jagen ständig dem Schnee hinterher. Bevor es allerdings zum Sommertraining geht, machen Spitzenskifahrer wie Daniel Bohnacker (Skicross) oder Sabrina Cakmakli (Slopestyle) für einen etwas ungewöhnlichen Termin in Neu-Ulm Station, um an einem Golfturnier des New Golf Club teilzunehmen. Bei einem Einblick in den Golfsport soll die Abwechslung zum Trainingsalltag und die Zusammenkunft mit anderen Leistungssportlern im Vordergrund stehen. Die Einführung in den Golftag übernimmt der ehemalige deutsche Nationaltrainer Rainer Mund, der bereits Martin Kaymer und Sandra Gal coachte. Seit Kurzem fungiert er als Leistungssportverantwortlicher im New Golf Club in Neu-Ulm.

Neben den Herren des deutschen Perspektivkaders Ski alpin im Bereich Slalom und Riesenslalom um David Ketterer aus Donaueschingen ist auch der Alpindirektor des Deutschen Ski-Verbandes, Wolfgang Maier, zu Besuch. Nach dem 9-Loch-Turnier, an dem auch Vertreter anderer Sportarten wie Kunstturnerin Janine Berger oder Fußballtrainer Oliver Seitz teilnehmen, stehen Sportler und Verantwortliche zudem ab 15.30 Uhr allen Interessierten aus der Region für Fragen zur Verfügung.