Turnen Spitzenduell: Pfuhl unterliegt

Singen/Pfuhl / Leo Vepa

Die Entscheidung fiel am letzten Gerät: Im Zweitliga-Spitzenduell hat der TSV Pfuhl beim StTV Singen mit 31:32 Scorerpunkten den Kürzeren gezogen. Beide Teams waren in Bestbesetzung angetreten, wobei auf Pfuhler Seite neben den Litauern Rokas Guscinas und Tomas Kuzmickas erstmals der Brite Joshua Nathan zum Einsatz kam. Auch auf Seiten der Gastgeber tauchte ein neues Gesicht auf: Ivan Stretovich, Silbermedaillen-Gewinner mit Russland bei den Spielen in Rio.

Bereits am Boden deutete sich ein enger Wettkampf an. Singen nutzte einen Patzer des jüngsten Pfuhlers, Alexander Kunz, und siegte mit 5:4. Am Zittergerät Pauschenpferd leistete sich ausgerechnet der sonst so sichere Linus Mikschl einen Absteiger, der Singen vier Punkte brachte. Trotzdem blieb man bis zur Halbzeit mit 15:18 in Schlagweite.

Am Sprung konnte Singen den Vorsprung allerdings ausbauen, was vor allem Antonio Huber zu verdanken war (6:3). Nun war der TSV Pfuhl unter Zugzwang und musste auf Risiko gehen. Dies gelang am Barren dank starker Leistungen von Jonas Useldinger und Tomas Kuzmickas, man kam wieder auf fünf Punkte heran (24:29).

Vor dem abschließenden Reckturnen bestand noch eine kleine Chance auf den Sieg. Beide Mannschaften schenkten sich auch an diesem Gerät nichts. Es wurde ein nervenaufreibendes Duell. Dominik Fett brachte die Pfuhler mit vier Punkten heran. Doch Ivan Stretovich konterte mit der schwersten Übung und der Höchstnote (13,9) gegen Timo Rister (12,25), holte ebenfalls die maximale Punktzahl.

13,00 für Tomas Kuzmickas, womit der TSV wieder dran war. Zum letzten Duell trat Linus Mikschl gegen gegen Christian Dehm an. Der Singener hatte den höheren Ausgangswert und da beide gut durch ihre Übung kamen, war die Entscheidung gefallen: Zwei weitere Punkte für die Gastgeber, Endstand 35:31 für Singen.

Fazit von Trainer Roland Zaksauskas: „Es war ein Wettkampf auf sehr hohem Niveau. Wir hatten zwei Patzer zu sehr unglücklichen Zeitpunkten, die Singener haben diese genutzt und ihrerseits sehr wenig Fehler gemacht. Nach so einer Niederlage müssen wir uns erst mal sammeln.“