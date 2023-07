Muss Ratiopharm Ulm in der nächsten Saison auf Karim Jallow verzichten? Der 26-Jährige steht im Verdacht, gegen die Anti-Doping-Richtlinien verstoßen zu haben. Diie Nationale Anti-Doping Agentur (Nada) bestätigte am Mittwoch gegenüber der SÜDWEST PRESSE, dass momentan ein Verfahren gegen Jallow läuft.

Der Vorwurf: Jallow soll seine Meldepflicht missachtet haben. Die Sportler müssen ihren jeweiligen Standort über eine App melden, damit unangekündigte Doping-Kontrollen möglich sind. Der Basketball-Profi gehört als mehrfacher Nationalspieler zu der Athleten-Gruppe, die den schärfsten Standards unterliegt. Sie müssen täglich der Agentur ein 60-minütiges Zeitfenster mitteilen, an dem sie für eine mögliche Doping-Kontrolle verfügbar sind.

Diese Angaben soll der Ulm-Spieler mehrfach nicht korrekt geliefert haben. Die Nada vermerkt jeden mutmaßlichen Verstoß gegen die Melde- oder Kontrollpflicht als sogenannten „Strike“. Bei drei Strikes innerhalb eines Jahres wird ein Verfahren eröffnet. Das ist nun bei Jallow der Fall.

Sollte die Nada feststellen, dass der 26-Jährige die Regeln tatsächlich drei Mal missachtet hat, droht ihm eine mehrjährige Sperre. Das Standard-Strafmaß in so einem Fall beträgt zwei Jahre. Das Urteil kann auch milder ausfallen – ein Jahr Sperre gibt es aber mindestens.

Noch keine Entscheidung gefallen

Eine Entscheidung ist in der Causa Jallow noch nicht gefallen. Das Verfahren läuft, zum aktuellen Stand will die Nada nichts sagen. Die Agentur prüft in ihren Ermittlungen nochmal alle Strikes. Möglicherweise lassen sich die Versäumnisse erklären – beispielsweise durch einen Notfall.

Was bedeutet das für die Ulmer Basketballer? Der Klub war am Mittwochmorgen für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Jallow hatte erst vor einigen Wochen seinen Vertrag verlängert. Unter tosendem Jubel verkündete er in der Ratiopharm Arena, dass er zwei weitere Jahre in Ulm bleiben werde. Nun könnte er diese beiden Jahre gesperrt fehlen.