Tennis Spannende Endspiele bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften

Ulm / epi

Mit einem klaren Ziel war Franziska Volz in die Tennis-Bezirksmeisterschaften gestartet. Die Spielerin des SSV Ulm 1846 wollte die Scharte der Hallenmeisterschaft ausmerzen, als sie überraschend schon in der zweiten Runde die Segel streichen musste. Auf der Anlage des Ausrichters TK Ulm war Volz erneut an Nummer eins – und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Nach lockeren Auftaktsiegen kam es im Halbfinale zum Duell mit Vereinskollegin Luisa Schöler, die eine Woche zuvor den U-16-Bezirkstitel geholt hatte. Trotz großer Gegenwehr setzte sich die Favoritin mit 6:2, 7:5 durch und sicherte sich letztlich durch einen 6:4, 6:4-Finalsieg gegen Jana Lutz (Mengen) den Titel bei den Damen A.

Überraschender war der Ausgang bei den Damen B, wo es im Endspiel zu einem vereinsinternen Aufeinandertreffen zwischen der topgesetzten Marlene Gerber und der neun Jahre jüngeren Leonie Glöggler kam (beide VfB Ulm). Dabei ließ die Jüngere der Favoritin kaum eine Chancen und holte sich durch einen 6:2, 6:2-Erfolg erstmals die Bezirksmeisterschaft.

Entscheidung im Tiebreak-Satz

Ganz großes Tennis boten die Herren A den Zuschauern. Im Halbfinale setzte sich zunächst Adrian Wimmer vom SSV Ulm 1846 mit 6:3, 6:2 gegen Benjamin Köhle (Biberach) durch, der einst sechs Jahre für Ulm gespielt hat. Im Einspiel traf Wimmer, der an Nummer zwei gesetzt war, auf den topgesetzten Michael Walser (Bad Schussenried). Dieses Duell ließ keine Wünsche offen. Der 16 Jahre alte Walser machte im ersten Satz kaum Fehler und gewann diesen mit 6:1. Wimmer zeigte sich davon gänzlich unbeeindruckt und konterte mit einem 6:0 im zweiten Durchgang. Der Tiebreak-Satz war dann deutlich ausgeglichener, wobei sich Walser nach einem Krimi dank des 10:7 die Bezirksmeisterschaft sicherte.

Ähnlich dramatisch verlief das Endspiel der Herren B zwischen Benjamin Flaig (TC Langenau/ Nr. 2) und dem topgesetzten Martin Wenger (SV Schemmerberg). Während Flaig den ersten Satz mit 6:1 dominierte, wendete sich in Satz zwei das Blatt (1:6). Dank des 10:3 im Match-Tiebreak entschied Flaig die Partie aber doch noch für sich.