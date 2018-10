Handball Söflinger Handballer verschenken Punkte

pkl

Die Viertliga-Handballer der TSG Söflingen verloren ihr nächstes Auswärtsspiel beim TSV Zizishausen knapp mit einem Tor. Aber es war spannend: In der Nürtinger Theodor-Eisenlohr-Sporthalle entwickelte sich nach der Pause eine enge Partie, in der die Gastgeber fast eine 28:25-Führung aus der Hand gaben. Die Söflinger konnten nochmal auf 28:28 ausgleichen, mussten in der letzten Minute allerdings noch den 28:29-Siegtreffer durch die Hausherren hinnehmen.

TSG-Manager Markus Brodbeck war nach der Partie niedergeschlagen. „So eine Niederlage tut weh. Wir haben heute leider über sechzig Minuten keinen Zugriff in der Abwehr gefunden und haben dementsprechend den gegnerischen Angriff nicht in Griff bekommen. Dazu hatten wir heute auch erstmals nicht die Torwartleistung, die wir gewohnt sind.“

Schon in der vergangenen Woche fielen in der Kuhberghalle im ersten Durchgang viele Tore. So auch in der ersten Halbzeit beim TSV Zizishausen. Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Begegnung, legten gleich mit 2:0 vor und bestraften damit direkt die technischen Fehler. Die TSG-Handballer kämpften sich in der 9. Minute wieder ran und erzielten beim 7:6 (11.) die erste Führung. Bis zum 13:13 blieb die Partie, in der die Führung wechselte, ausgeglichen, ehe den Söflingern ein 3:0-Lauf zum 16:13 (26.) gelang. Mit der letzten Aktion verkürzte der Aufsteiger auf 18:16 aus Söflinger-Sicht.

Vasile Oprea, der auch in dieser Region bekannte Trainer des Liga-Neulings, fand in der Pause wohl die richtigen Worte. Sein Team startete hellwach in die zweite Halbzeit und glich nach drei Minuten zum 19:19 aus. Die nächsten vier Tore waren allesamt Siebenmeter. Andreas Schaaf verwandelte drei in Folge und stellte auf 23:20 für die Söflinger. Von der 40. bis zur 50. Minute leisteten sich die TSG-Handballer jedoch drei Zeitstrafen, die Zizishausen zurück brachten. Nach dem 24:24 übernahm der Aufsteiger die Führung und zog auf 28:25 (56.) davon. Die Söflinger kämpften sich zwar nochmal auf 28:28 zurück, kassierten in der letzten Minute jedoch erneut eine Zeitstrafe und 32 Sekunden vor dem Schlusspfiff einen Siebenmeter. Im abschließenden Ballbesitz reichte es der TSG nicht mehr zu einer Torchance.

„In der zweiten Halbzeit war zudem entscheidend, dass wir uns Würfe genommen haben, die keinen Erfolg hatten und das hat uns letztlich das Genick gebrochen. Wir sind nochmal auf Unentschieden ran gekommen, dann bekommen wir den Gegentreffer und kommen in den letzten zwanzig Sekunden nicht mehr zu einer Wurfchance“, so Brodbeck, der sich über die verschenkte Chance ärgerte. „Es war wieder ein Spiel, das wir gewinnen können. Wir führen die ganze Zeit und bauen langsam ab. Jeder macht einen Fehler zu viel und das reicht dann aus, dass wir nicht gewinnen.“ Durch die zweite Auswärtsniederlage rutschen die Söflinger mit 8:6 Punkten nun in der Tabelle zurück.