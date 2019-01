Handball Söflinger Handballer sinnen auf Revanche

pkl/mhi

Von der Spitze der Vierten Handball-Liga grüßt der TSV Blaustein – und er kann sich das Treiben an diesem Wochenende in aller Ruhe ansehen. Dagegen haben die BWOL-Handballer der TSG Söflingen mit dem TV Plochingen einen unangenehmen Gast in der Kuhberghalle. Die letzten vier Partien blieb man jeweils sieglos und hatte gegen das Team von Daniel Brack das Nachsehen. Dieser Bann soll am Samstag um 19 Uhr gebrochen werden.

Trainer Steffen Klett weiß, dass die Aufgabe nicht leicht zu lösen sein wird. „Wir treffen mit Plochingen auf einen Gegner mit sehr hoher individueller Qualität. Spieler wie Lukas Fischer oder Dominik Eisele haben das Potential, alleine Spiele zu entscheiden. Insgesamt verfügt Plochingen über einen sehr ausgeglichenen Kader und ausgesprochen gutem Kreisläuferspiel – dieses gilt es zu unterbinden“, so Klett der sich aber auch an das Hinspiel erinnert, aus dem noch eine Rechnung offen ist. „Damals haben wir vor allem eine sehr schwache zweite Halbzeit mit zu vielen Fehlwürfen gespielt. Klar ist auch, dass man gegen Mannschaften von Daniel Brack auch taktisch gut vorbereitet sein muss. Das werden wir aber sein.“

Nach einer guten Hinrunde haben die Plochinger vor Weihnachten unerwartet Federn gelassen und damit Boden auf Platz zwei verloren. Mit 19:13 Punkten stehen sie derzeit auf Platz fünf vor den Söflingern, die mit 18:15 Punkten auf Platz acht rangieren. Drei Zähler fehlen den Gästen auf den zweiten Rang, und genau den hatte das Team von Daniel Brack im Dezember überraschend verloren. Beim Zwölften Steißlingen kassierte man eine Niederlage, und im letzten Heimspiel vor der Pause verlor Plochingen in eigener Halle gegen das Schlusslicht Remshalden durch ein Remis einen Punkt. Diesen Trend werden die Gäste in der Kuhberghalle nicht weiterführen wollen.

Plochingen gehört für die TSG zu den eher weniger beliebten Gegnern. Die vergangenen vier Partien gingen allesamt verloren. Zuletzt auch zweimal in der Kuhberghalle. Das soll sich, wenn es nach Steffen Klett geht, am Samstag ändern. „Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und mit Plochingen gleichziehen. Erfreulich ist, dass mit Uroš Krašovec und Lukas Fimpel zwei Langzeitverletzte wieder zur Verfügung stehen, die uns mehr Alternativen für unser Spiel ermöglichen.“

Im Derby-Fieber

Zum ersten Heimspiel im neuen Jahr hat Württembergligist HSG Langenau/Elchingen am Samstag um 20 Uhr mit dem HRW Laupheim gleich mal einen Derbygegner vor der Brust. Die Gäste, aktuell mit 11:21 Punkten auf dem 10. Platz, hatten ihre Pflichtspiel-Jahrespremiere bereits vergangenen Sonntag. Dabei unterlagen sie in der ersten Runde des Deutschen Amateurpokales dem Viertligisten SG Köndringen/Teningen in eigener Halle knapp mit 30:32.

Auf Seiten der Gäste feierte Tim Rodloff letzten Sonntag nach über einjähriger Verletzungspause sein Comeback und dürfte somit dem Spiel des HRW mehr Variabilität geben. Verzichten muss die HSG krankheitsbedingt auf Markus Hinkelmann.