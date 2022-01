Wer durchs Kleine Lautertal von Herrlingen zur Quelle spaziert, kann sie heute noch entdecken: Die gekreuzten Skier und die Tafel, die an den vergangenen Wintersport an diesem Hang erinnern. Es wurde Ski gesprungen in schneereichen Wintern – und tausende Zuschauer sahen sich das Spektakel an. Auch...