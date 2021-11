Wenn Daniel Bohnacker an den Start geht, ist er immer ein Kandidat für eine Top-Platzierung. Das weiß der 31-Jährige aus Westerheim. Obwohl der Skicrosser des SC Gerhausen vergangenen Winter nur vier Rennen bestreiten konnte, holte er beim Abschluss in Russland einen fünften Platz heraus. Mit so...