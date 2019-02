Leichtathletik Silber nach furioser Tempohatz

Leipzig / swp

Die 3500 Zuschauer in der Leipziger Arena hielt es nicht mehr auf ihren Sitzen. Sie zollten am Samstagabend zwei jungen deutschen Ausnahmeläuferinnen mit Standing Ovations Respekt. Denn sowohl Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04 Leverkusen) als Deutsche Hallenmeisterin über 3000 Meter als auch Alina Reh (SSV Ulm 1846) sorgten am ersten Tag der Hallen-DM mit Weltklasseleistungen für den Glanzpunkt der Titelkämpfe.

Klosterhalfen nahm das gleichmäßige, hohe Tempo von Alina Reh dankbar an, überholte sie nach 2400 Metern und steigerte ihren eigenen deutschen Rekord dank eines schnellen letzten Kilometers um knapp dreieinhalb Sekunden auf 8:32,47 Minuten. Gleichzeitig bedeutete die Zeit eine neue Weltjahresbestleistung. Alina Reh folgte als Zweite mit 8:43,72 und ballte im Ziel die Faust zum Zeichen des Jubels.

Um vier Sekunden gesteigert

„Mir war klar, dass Konstanze nichts fürs Tempo tun und irgendwann antreten würde. Nichtsdestotrotz bin stolz auf meine Leistung“, sagte Alina Reh, die ihre Bestzeit in Leipzig um knapp vier Sekunden steigerte und sich auf Platz drei in der Europa-Jahresbestenliste verbesserte. Um die Zeit einzuordnen: In Deutschland waren lediglich die deutsche Rekordlerin Konstanze Klosterhalfen und Kathrin Ullrich (8:41,79) vor 30 Jahren jemals schneller. Auch Trainer Jürgen Austin-Kerl war stolz auf die Leistung seines Schützlings: „Alina ist die 8:43 komplett allein gelaufen, ohne jegliche Hilfe. Das macht die Zeit noch wertvoller.“

Von der konsequenten Tempohatz profitierte am Ende Konstanze Klosterhalfen. Alina Reh sorgte auf den ersten 12 von 15 Runden für eine konstante Rekord-Pace. Zwischen 34,6 und 35,3 Sekunden legte sie jeweils die 200-Meter-Runden zurück. Die letzten drei Runden lief Klosterhalfen zwischen 30,2 und 31,6 Sekunden und schlug so den Weg zum deutschen Rekord ein. Den letzten Kilometer lief die Leverkusenerin in etwa 2:42 Minuten. Auch der letzte Kilometer von Alina Reh war trotz Überrundungen der schnellste im Rennen. „Ich sollte eigentlich gar nicht so schnell laufen. Aber Alina war die perfekte Tempomacherin. Vielen Dank dafür“, jubelte Konstanze Klosterhalfen.

Ganz dicht an einer Medaille war in Leipzig Stabhochspringerin Stefanie Dauber vom SSV 46. Bronze, höhengleich mit 4,30 Metern, schnappte ihr Regine Bakenecker vom TSV Bayer Leverkusen nur deshalb weg, weil sie im ersten Versuch über die Latte kam, die Ulmerin im zweiten. Dass es zuvor bei 4,20 genau umgekehrt war, spielte deshalb keine Rolle mehr. Deutsche Meisterin wurde Lisa Ryzih (Ludwigshafen/4,60) vor Katharina Bauer (Leverkusen/4,55).