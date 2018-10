Turnen Sieg nach verbissenem Wettkampf

Leo Vepa

Am dritten Wettkampftag der zweiten Bundesliga Süd besiegten die Turner des TSV Pfuhl ihre Gäste des VfL Kirchheim unter Teck mit 49:22. Dank des Sieges gegen den Aufsteiger rangieren die Neu-Ulmer Herren auf Tabellenrang drei und halten Anschluss an die Spitzenplätze.

„Es war ein schwerer und zäher Wettkampf“, sagte TSV-Cheftrainer Rolandas Zaksauskas nach getaner Arbeit. Insbesondere in der ersten Hälfte der Begegnung hatten die Pfuhler mit dem Aufsteiger aus Kirchheim zu kämpfen. Nach einem souveränem 10:2-Erfolg am Boden, verloren die Pfuhler aufgrund von eigenen Fehlern und Unsicherheiten am Pauschenpferd (7:8) und an den Ringen (6:7) gegen die Gäste. Vor allem die beiden Pfuhler Turner Joshua Nathan und Jonas Useldinger sorgten mit ihren Punkten dafür, dass der VfL den Rückstand nicht weiter verringern konnte.

Im zweiten Durchgang zeigten die Pfuhler Herren sich deutlich verbessert. Mit dem Sprung (5:3), Barren (10:2) und Reck (11:0) konnte der TSV die restlichen Geräte für sich entscheiden und letztendlich den Heimsieg feiern.

„Die knappen Gerätepunktverluste am Pauschenpferd und an den Ringen dämpfen ein wenig den Sieg. Nach der schweren Niederlage in Singen mussten wir zunächst wieder zurück in die Spur finden und haben das dann in der zweiten Hälfte wieder richtig gut gemacht“, sagte Zaksauskas: „Wir müssen die nächsten Wettkämpfe konzentriert angehen, um weiter oben mitzumischen.“