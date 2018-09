Handball SC Lehr kommt aus dem Rhythmus

tom

Deutlich schwerer als erwartet tat sich der Favorit im Handball-Württembergliga-Derby der Frauen: Eine Woche nach dem Pokalerfolg setzte sich die SG Burlafingen/Ulm gestern Nachmittag mit 22:19 beim gastgebenden SC Lehr in der Halle Nord durch. Im ersten Durchgang hielten die SC-Spielerinnen ordentlich dagegen – die 100 Zuschauer sahen eine muntere Begegnung. Lehr konnte sich auf die Abwehr verlassen und auf Torhüterin Jessica Staudenmayer.

Doch nach dem Seitenwechsel drehte Burlafingen auf. „Die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, das war total Grütze von uns“, kommentierte SC-Betreuerin Katharina Kirste ziemlich deutlich das Geschehen. Allerdings merkte man den Teams auch deutlich an, wer die bessere Mannschaftskader-Stärke aufweisen konnte. Spätestens beim 12:19 in der 44. Minute durch Burlafingens Neuzugang Franziska Kaupp war geklärt, wer das Parkett als Sieger verlässt. Gegen Ende der Spielzeit gelang Lehr noch ein wenig Ergebniskosmetik bis zum 19:22.

Für den SC trafen: Ruhland 6/4, Lorenz, A. Glasner je 3, Kramer, Schnitzer, I. Glasner je 2, Fischer 1/1. Für Burlafingen: Kaupp 7, Marotti, Luxenhofer je 4, Blankenship 3, Dirr 2, Dehm, Glöckler je 1.

Nächstes Wochenende geht’s für den SC Lehr weiter beim TV Nellingen II, der mit einem 38:22-Auswärtscoup bei der SG Hegensberg aufhorchen ließ. Burlafingen darf zu Hause gegen den TV Weilstetten ran.

Spannung beim TVG

Was für ein 22:21-Zittersieg gestern Abend für die Landesliga-Frauen des TV Gerhausen zum Punktspiel-Auftakt der Saison gegen den TB Neuffen: In einer hart umkämpften Begegnung wechselt die Führung stets hin und her. Nach einem 9:9-Zwischenstand zur Halbzeit, wähnte sich der Gastgeber in der Blaubeurer Baumann-Halle beim 17:14 (42.) erstmals auf der Siegerstraße. Doch fünf Minuten später hatten die Gäste wieder den Ausgleich geschafft.

In einer heiklen Schlussphase sah sich der TVG 20:21 (55.) in Rückstand. Monika Mayer erzwang gleich darauf mit ihrem vierten Tor den 21:21-Ausgleich. In den verbleibenden 262 Sekunden wollte keiner Mannschaft mehr ein Treffer gelingen, es schien alles auf eine Punkteteilung zuzulaufen. Doch mit der allerletzten Aktion wurde dem TVG ein Siebenmeter zugesprochen, den Jana Heinkel mit dem Schlusspfiff verwandelte – es war ihr achtes Tor gewesen. Andrea Butscher steuerte drei Tore bei.