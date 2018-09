Biathlon Sauter und Lipowitz nominiert

Ulm / uwe

Nach den deutschen Meisterschaften der Biathleten in Oberhof und Altenberg hat der Deutsche Ski-Verband (DSV) die internationalen Startplätze für den Winter vergeben. „Das Feld hinter den vier gesetzten Weltcup-Starterinnen ist eng beieinander“, sagte der neue Frauen-Trainer Christian Mehringer. Deshalb hat sich der DSV entschieden, den Sportlerinnen des Jahrgangs 1997 die Möglichkeit zu geben, auch in dieser Saison noch beim IBU-Junior-Cup zu starten. Eigentlich endet in Deutschland das Juniorenalter mit 20 Jahren, international sind die 21-Jährigen noch startberechtigt.

Sechs Sportlerinnen, angeführt von Laura Dahlmeier, starten im Weltcup, fünf sind fest für den IBU-Cup nominiert, dazu erhalten drei jeweils einen Einsatz in dieser zweiten Biathlon-Liga. Marina Sauter (DAV Ulm) hat den Sprung nicht geschafft, profitiert aber von der Neuregelung und kann somit noch ein Jahr im IBU-Junior-Cup antreten. Im vergangenen Jahr hatte die 21-Jährige dort in der Spitze mitgemischt.

Vorerst nicht berücksichtigt wurde die Gesamtsiegerin des Alpencups, Lena Hanses. Die 19-jährige Langenauerin, seit August beim Zoll angestellt, konnte aufgrund einer langwierigen Nasen-Nebenhöhlen-Erkrankung in den vergangenen Wochen nur sehr eingeschränkt trainieren. Ein Start bei den deutschen Meisterschaften war deshalb nicht möglich. Sie wird zunächst im Alpencup antreten.

Bei den Männern ist die zweite Reihe nicht ganz so dicht besetzt: Sechs Sportler wurden für den Weltcup nominiert, sechs für den IBU-Cup und sieben haben die Chance, sich beim IBU-Junior-Cup zu zeigen. Dazu gehört Philipp Lipowitz. Der 19-Jährige hatte nur den ersten Teil der deutschen Meisterschaften in Altenberg mitmachen können, da in der Woche darauf für ihn die ersten Matura-Prüfungen angestanden hatte. Der Laichinger besucht das Skigymnasium im österreichischen Stams.

Lipowitz selbst war von seinen Leistungen nicht ganz überzeugt, vor allem was das Laufen auf den Skirollern anging. Er landete im Mittelfeld, war aber im Vergleich mit seinen Altersgenossen gut abgeschnitten.