Noch prangt das Schild „Olympiastützpunkt des Deutschen Ruderverbands“ in großen Lettern auf dem Bootshaus des Ulmer Ruderclub Donau (URCD). Doch in diesen Tagen wird es abgelöst vom Status „Landesstützpunkt des baden württembergischen Ruderverbands“. Was für den Laien wie ein Abstieg ...