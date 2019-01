Ringen Ringer-Nachwuchs: Erik Schweter springt aufs Treppchen

swp

Platz drei für Erik Schweter, Rang fünf für Jonas Wuchenauer. So lauteten die Endplatzierungen der beiden Ringer des KSV Unterelchingen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren im südbadischen Waldkirch-Kollnau. Das Turnier wurde in beiden Stilarten ausgetragen und war mit rund 125 Ringern gut besetzt.

Erik Schweter ging im Freistil in der Gewichtsklasse bis 65 kg an den Start. Er gewann seine beiden ersten Kämpfe gegen Dominik Liesch (Röhlingen) und Marius Ganter (Winzeln). Die erste und einzige Niederlage musste der Elchfighter gegen den Favoriten und späteren Tuniersieger Leon Gerstenberger (Wurmlingen) hinnehmen. Da es keine Halbfinalkämpfe über Kreuz gab, blieb ihm nur das kleine Finale um Platz drei. Diesen sicherte er sich unter den Augen seines Trainers Oguz Özdemir souverän durch technische Überlegenheit.

Jonas Wuchenauer startete in der Gewichtsklasse bis 67 kg im griechisch-römischen Stil. Er kam nicht ganz so gut ins Turnier und musste sich gegen Lukas Laible (Weilimdorf) geschlagen geben. Dem klaren Sieg über Marco Junge (Berghausen) folgte eine weitere Niederlage gegen den späteren Turniersieger Alexander Riefling (Ladenburg). Im Kampf um Platz fünf setzte sich der Elchfighter unter den Anweisungen seines Trainers Özdemir am Ende gegen Mahmud-Malik Gül aus Hemsbach durch und holte sich damit den fünften Platz.