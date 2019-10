„Bei uns sollen alle Reiter so viel wie möglich reiten können“ sagt Juniorchefin Ramona Kunze vor dem Turnier auf der Reitanlage am Ried in Langenau. Die Berufsreiterin geht selbst mit gutem Beispiel voran. Neben den reichhaltigen organisatorischen Aufgaben, wird die 31-Jährige wieder in eini...