Am Freitag (09.06.2023) wird es ernst für die Basketballer von Ratiopharm Ulm: Im Finale der Playoffs spielen die Ulmer gegen die Baskets Bonn.

Wie bereitet man sich als Profi-Basketballer eigentlich auf so ein wichtiges Spiel vor? Gibt es Rituale? Und wie fühlt es sich eigentlich an, vor Freunden und Familie auf dem Spielfeld zu stehen? Diese Fragen hat unsere Instagram-Community an Ratiopharm-Ulm-Kapitän Thomas Klepeisz gestellt. Hier sind seine Antworten:

Fragen an Thomas Klepeisz von Ratiopharm Ulm: Hast du ein Ritual vor den Spielen?

Was macht Ratiopharm Ulm in den Playoffs so stark?

Wie geil ist bei Heimspielen die Atmosphäre in der Ratiopharm Arena?

Was bedeutet es für dich, deine Familie und enge Begleiter auf diesem Run dabei zu haben?

